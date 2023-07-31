В Стокгольме состоялась очередная акция с сожжением Корана

В Стокгольме состоялась акция с сожжением Корана перед зданием шведского парламента на площади Минтторгет, сообщает The Local. Двое мужчин — граждане Ирака — Салван Момика и Салван Наджем сначала пинали книгу, а затем подожгли страницы. После этого они разорвали еще один экземпляр Корана и выкинули его в мусорный бак.

Матс Эрикссон, представитель стокгольмской полиции, сообщил AFP, что мероприятие «было проведено без каких-либо серьезных нарушений общественного порядка».

В Швеции нет закона, запрещающего осквернение священных книг. Полиция может выдать разрешение на проведение таких протестных акций, если посчитает, что это не приведет к крупным беспорядкам.

25 июля участники протестных акций сожгли Коран у посольств Египта и Турции в Копенгагене. Сегодня, 31 июля, МИД Дании сообщил, что правительство разрабатывает юридические решения для запрета протестных акций с сожжением Корана, чтобы при этом не нарушить положения о свободе слова. Аналогичные меры обсуждают в Швеции, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

28 июня Салван Момика провел такую же акцию с разрешения городской полиции в Стокгольме на площади Медборъярплатсен. За акцией, проходившей возле Стокгольмской соборной мечети, наблюдали более 200 человек, включая представителей СМИ. На следующий день после проведения акции более сотни протестующих иракцев собрались около здания посольства Швеции в Багдаде, группа иракцев потребовала высылки посла Швеции Джессики Свардстрем в знак протеста. 20 июля Салван Момика и Салван Наджем растоптали Коран у посольства Ирака в Стокгольме.

Полина Мотызлевская