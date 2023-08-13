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Коммерсантъ FM
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Число жертв взрыва газа в Дербенте выросло до двух

В ожоговом центре Республиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана умерла женщина, пострадавшая при хлопке газа в Дербенте. Ранее в больнице умер получивший сильные ожоги подросток, сообщает ТАСС. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

«Врачи ожогового центра РКБ делают все возможное для спасения мужчины»,— сообщил в своем Telegram-канале сообщил региональный минздрав.

ЧП произошло по улице Шахбазова, 61, в двухэтажном частном доме. Изначально сообщалось о пяти пострадавших, в том числе двух детях. Региональным Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Мария Федотова

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