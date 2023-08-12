В Дагестане пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме

В дагестанском Дербенте произошел взрыв газа в двухэтажном частном доме. В результате пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщает МЧС по республике.

По данным ведомства, ЧП произошло по улице Шахбазова, 61. Для устранения последствий привлекли восемь спасателей. «РИА Новости» пишет, что в доме выбиты окна, но других разрушений нет.

На этой неделе Генпрокуратура направила в Дагестан комиссию, которая должна разобраться с массовыми отключениями электроэнергии в республике. Генпрокурор Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными авариями на подстанциях и перебоями в снабжении их электричеством и водой.

Подробности — в материале «Ъ» «Генпрокуратура подключилась к отключениям».

Лаура Кеффер