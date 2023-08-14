Управляющие получат отсрочку

Как выяснил “Ъ”, к настоящему моменту Банк России принял на рассмотрение от трех УК правила доверительного управления (ПДУ) 15 специализированных ЗПИФов для бумаг, ограниченных в обращении из-за блокировки счета НРД в Euroclear и Clearstream. В связи с низкими темпами подачи правил регулятор решил продлить срок приема с 1 сентября до 15 октября. Также на этой неделе ЦБ может опубликовать письмо, смягчающее требования к «квазииностранным» ценным бумагам. Это должно активизировать процесс подачи правил, но не решает всех проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ЦБ рассказали “Ъ”, что по состоянию на 10 августа регулятор получил от трех УК на регистрацию изменения в ПДУ 15 действующих ПИФов, предусматривающие, в соответствии с требованиями закона №319-ФЗ, смену типа на ЗПИФ. Оот одной УК поступила заявка на регистрацию ПДУ еще четырех дополнительных ЗПИФов. Таким образом, за полтора месяца с того момента, когда УК начали подавать первые правила таких фондов (см. “Ъ” от 28 июня), количество обращений выросло лишь на одно, а по регистрации фондов — увеличилось втрое.

С учетом невысокой динамики формирования дополнительных фондов (ЗПИФ-А) в минувший четверг ЦБ объявил о решении совета директоров продлить срок подачи правил на полтора месяца, до 15 октября.

319-ФЗ регламентирует действия УК открытого, биржевого или интервального ПИФа, в состав портфеля которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие блокировки счета НРД в Euroclear и Clearstream. При доле таких активов менее 10% УК имеют право выделить их в ЗПИФ. При более высокой доле они уже обязаны либо выделить активы в специальный ЗПИФ, либо преобразовать сам фонд в ЗПИФ. По оценкам ЦБ, на 27 июня не проводились операции с 113 ПИФами с активами на 154 млрд руб.

Более активно принимать решения по заблокированным активам УК мешало то, что это совершенно новая, незнакомая участникам рынка процедура. «Они столкнулись с рядом сложностей и дополнительных вопросов»,— подчеркнул президент НАУФОР Алексей Тимофеев. В УК «Первая» говорят, что «работают» над правилами ЗПИФ-А, но пока не направили их на регистрацию. «Большой объем заблокированных активов и большое количество клиентов, которое затронет процесс создания ЗПИФ-А, требуют от нас скрупулезной работы как над документацией по фондам, так и с клиентскими коммуникациями»,— пояснили в пресс-службе компании.

В ЦБ добавили, что «УК ПИФов столкнулись с необходимостью проведения дополнительной оценки отдельных видов активов ПИФов для принятия решения об отнесении их к числу заблокированных». Речь может идти в том числе об отнесении к таким активам заблокированных еврооблигаций российских компаний, которые подлежат замещению, и акций или депозитарных расписок квазироссийских компаний (Yandex, TCS, Ozon, HeadHunter, VK и др.). Это, как отмечали участники рынка, может сильно ударить не только по владельцам паев, но и по всему рынку. «"Квазииностранные" ценные бумаги российских компаний с большой вероятностью будут замещены, но проблема в том, что это может произойти после даты, установленной в решении СД ЦБ для подачи правил ПИФов на регистрацию»,— отмечает руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский.

В ЦБ заявили, что планируют в ближайшее время дать разъяснения по таким активам. «Информационное письмо от регулятора с разъяснениями должны опубликовать на следующей неделе»,— рассказал источник в одной УК. Топ-менеджер другой УК ожидает получения письма до конца августа, в нем, по его словам, ЦБ, в частности, может делегировать самой УК право решать, относить «квазииностранные» бумаги к заблокированным или нет.

Публикация письма подстегнет УК к более активной подаче ПДУ специальных ЗПИФов, но не станет панацеей, так как у рынка остались и другие вопросы по выделению активов. Камней преткновения еще много, отмечает директор департамента инвестиционных продуктов «ТКБ Инвестмент Партнерс» Александр Еремеев, в первую очередь не договорились с оценкой активов, оттуда «возникают вопросы и по погашению паев, и по вознаграждению и т. д.».

Виталий Гайдаев