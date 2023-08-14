У «Зенита» загорелось от «Факела»

В четвертом туре чемпионата России состоялись еще три матча. «Динамо» и «Зенит» с одинаковым счетом — 2:0 — одержали победы соответственно над «Балтикой» и «Факелом», после чего у них стало по семь очков. ЦСКА, обыграв «Сочи» — 3:1, набрал девять баллов и отодвинул «Спартак» с третьего места.

Матч с участием «Динамо» был интересен не только потому, что бело-голубые выступали на фоне ярких побед над «Зенитом» в чемпионате и «Краснодаром» в Кубке России, которые показали, что их сотрудничество с новым главным тренером Марцелом Личкой начинает приносить плоды. Москвичи еще сыграли без Арсена Захаряна, на которого чешский специалист очень рассчитывал, видя в нем одного из основных проводников своих тактических идей в атаке. Но с сожалением Личка констатировал в эфире «Матч ТВ», что Захаряна уже можно считать игроком испанского «Реал Сосьедад» (см. материал на этой странице).

Визуально футбол «Динамо» практически не изменился без 20-летнего полузащитника, хотя возникло ощущение, что в первом тайме встречи с «Балтикой» команда как бы привыкала к его отсутствию. Заменивший Захаряна в стартовом составе Вячеслав Грулев был весьма активен и даже опасно пробил головой со стандарта, но до перерыва, наверное, получше атаковали все-таки калининградцы, которые создали самый голевой момент, когда удар Яна Казаева парировал динамовский голкипер Антон Шунин.

А вот во второй половине подопечные Лички продемонстрировали, что у них нет зависимости от Захаряна. Тем более что есть Константин Тюкавин. Правда, он свои шансы на этот раз не реализовал, зато отличился 19-летний защитник Станислав Бессмертный, проводивший всего второй матч в премьер-лиге. Кроме того, забил Денис Макаров, и динамовцы уверенно победили, впервые в нынешнем сезоне не пропустив ни одного гола,— 2:0.

В домашнем матче «Зенита» с «Факелом» все казалось абсолютно прозрачным. Чемпиону, который уже потерял пять очков, нужно было спокойно обыгрывать воронежцев, потерпевших на старте чемпионата три поражения, чтобы сократить отставание от «Спартака» до двух баллов в преддверии противостояния с ним в следующем туре. И никто не сомневался, что петербуржцы справятся с этой задачей, пускай «Факел» недавно преподнес сенсацию в кубковой встрече с ЦСКА, причем именно на выезде.

После непродолжительной рекогносцировки «Зенит» легко открыл счет. Матео Кассьерра воспользовался несогласованностью между вратарем гостей Виталием Гудиевым и защитником Сергеем Божиным, проткнул мяч на Ивана Сергеева, а тот переправил его в пустые ворота. Похожий гол привез себе «Спартак» в матче с «Уралом». Воронежцы огрызнулись, и Вячеслав Якимов заставил голкипера хозяев Михаила Кержакова потрудиться. Но Гудиеву было, конечно, гораздо труднее, особенно когда опять «напожарил» Божин, споткнувшийся на ровном месте, и Сергеев в одиночку вывалился на ворота. Не спасовал Гудиев и тогда, когда на него выскочил Клаудиньо. Так что благодаря ему «Факел» остался в игре.

А во втором тайме в ней появился самый настоящий нерв. У «Зенита» сильно разнервничался Клаудиньо — горячего бразильца с российским паспортом категорически не устраивали степень жесткости единоборств и трактовка правил со стороны арбитра Павла Шадыханова. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак тоже регулярно выражал недовольство судейством, сетуя на то, что его подопечных слишком часто и безнаказанно бьют. В такой атмосфере сам футбол незаметно отошел на задний план, и Шадыханову даже пришлось разнять пару локальных стычек.

В итоге же все закончилось крупным скандалом. «Факел» в концовке просто задавил «Зенит» и, казалось, заработал чистый пенальти, когда Страхиня Эракович рукой заблокировал удар в штрафной площади. Однако судья на видеоповторе обратил внимание на другой эпизод, предшествовавший нарушению сербского защитника, и разглядел неочевидный фол у воронежцев. Теперь они дружно схватились за головы, недоумевая от вердикта Шадыханова. Тут на поле едва не вспыхнула уже массовая потасовка, а на 98-й минуте хозяева убежали практически «два в ноль», и Густаво Мантуан установил окончательный результат — 2:0. Таким образом, «Зенит» с семью очками сравнялся по этому показателю с «Динамо» и «Ростовом».

В третьем матче дня ЦСКА имел заметное игровое преимущество, но никак не мог его конвертировать хотя бы в один гол. Даже лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов запорол прекрасный момент, который подготовил для него Виллиан Роша. Впрочем, все свои четыре мяча в предыдущих турах нападающий красно-синих забил с пенальти. Надежен был и вратарь «Сочи» Николай Заболотный. При этом черноморцы почти не угрожали воротам ЦСКА, которые защищал не Игорь Акинфеев, почувствовавший дискомфорт, а его 19-летний сменщик Владислав Тороп.

Но в начале второго тайма гостей подвел защитник Марсело Алвес, получивший вторую желтую карточку. А вскоре еще и нападающий Лука Джорджевич поразил собственные ворота, неудачно подставившись под удар Кирилла Набабкина после подачи углового. Армейцы повели 1:0 и вроде бы должны были дожимать «Сочи» в большинстве, однако утратили бдительность и нарвались на контратаку, которую завершил Мигел Силвейра. И все-таки Антон Заболотный принес хозяевам победу, и опять им удалось удачно разыграть угловой. А потом еще Михаил Рядно заколотил гол-красавец, который позволил ЦСКА с девятью очками опередить «Спартак» по лучшей разнице мячей.

Александр Ильин