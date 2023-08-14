Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У «Зенита» загорелось от «Факела»

Главный фаворит премьер-лиги со скандалом одолел аутсайдера

В четвертом туре чемпионата России состоялись еще три матча. «Динамо» и «Зенит» с одинаковым счетом — 2:0 — одержали победы соответственно над «Балтикой» и «Факелом», после чего у них стало по семь очков. ЦСКА, обыграв «Сочи» — 3:1, набрал девять баллов и отодвинул «Спартак» с третьего места.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 10

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Матч с участием «Динамо» был интересен не только потому, что бело-голубые выступали на фоне ярких побед над «Зенитом» в чемпионате и «Краснодаром» в Кубке России, которые показали, что их сотрудничество с новым главным тренером Марцелом Личкой начинает приносить плоды. Москвичи еще сыграли без Арсена Захаряна, на которого чешский специалист очень рассчитывал, видя в нем одного из основных проводников своих тактических идей в атаке. Но с сожалением Личка констатировал в эфире «Матч ТВ», что Захаряна уже можно считать игроком испанского «Реал Сосьедад» (см. материал на этой странице).

Визуально футбол «Динамо» практически не изменился без 20-летнего полузащитника, хотя возникло ощущение, что в первом тайме встречи с «Балтикой» команда как бы привыкала к его отсутствию. Заменивший Захаряна в стартовом составе Вячеслав Грулев был весьма активен и даже опасно пробил головой со стандарта, но до перерыва, наверное, получше атаковали все-таки калининградцы, которые создали самый голевой момент, когда удар Яна Казаева парировал динамовский голкипер Антон Шунин.

А вот во второй половине подопечные Лички продемонстрировали, что у них нет зависимости от Захаряна. Тем более что есть Константин Тюкавин. Правда, он свои шансы на этот раз не реализовал, зато отличился 19-летний защитник Станислав Бессмертный, проводивший всего второй матч в премьер-лиге. Кроме того, забил Денис Макаров, и динамовцы уверенно победили, впервые в нынешнем сезоне не пропустив ни одного гола,— 2:0.

Предыдущая фотография
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал автором победного гола в матче с «Факелом»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал автором победного гола в матче с «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев стал автором победного гола в матче с «Факелом»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

В домашнем матче «Зенита» с «Факелом» все казалось абсолютно прозрачным. Чемпиону, который уже потерял пять очков, нужно было спокойно обыгрывать воронежцев, потерпевших на старте чемпионата три поражения, чтобы сократить отставание от «Спартака» до двух баллов в преддверии противостояния с ним в следующем туре. И никто не сомневался, что петербуржцы справятся с этой задачей, пускай «Факел» недавно преподнес сенсацию в кубковой встрече с ЦСКА, причем именно на выезде.

После непродолжительной рекогносцировки «Зенит» легко открыл счет. Матео Кассьерра воспользовался несогласованностью между вратарем гостей Виталием Гудиевым и защитником Сергеем Божиным, проткнул мяч на Ивана Сергеева, а тот переправил его в пустые ворота. Похожий гол привез себе «Спартак» в матче с «Уралом». Воронежцы огрызнулись, и Вячеслав Якимов заставил голкипера хозяев Михаила Кержакова потрудиться. Но Гудиеву было, конечно, гораздо труднее, особенно когда опять «напожарил» Божин, споткнувшийся на ровном месте, и Сергеев в одиночку вывалился на ворота. Не спасовал Гудиев и тогда, когда на него выскочил Клаудиньо. Так что благодаря ему «Факел» остался в игре.

А во втором тайме в ней появился самый настоящий нерв. У «Зенита» сильно разнервничался Клаудиньо — горячего бразильца с российским паспортом категорически не устраивали степень жесткости единоборств и трактовка правил со стороны арбитра Павла Шадыханова. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак тоже регулярно выражал недовольство судейством, сетуя на то, что его подопечных слишком часто и безнаказанно бьют. В такой атмосфере сам футбол незаметно отошел на задний план, и Шадыханову даже пришлось разнять пару локальных стычек.

В итоге же все закончилось крупным скандалом. «Факел» в концовке просто задавил «Зенит» и, казалось, заработал чистый пенальти, когда Страхиня Эракович рукой заблокировал удар в штрафной площади. Однако судья на видеоповторе обратил внимание на другой эпизод, предшествовавший нарушению сербского защитника, и разглядел неочевидный фол у воронежцев. Теперь они дружно схватились за головы, недоумевая от вердикта Шадыханова. Тут на поле едва не вспыхнула уже массовая потасовка, а на 98-й минуте хозяева убежали практически «два в ноль», и Густаво Мантуан установил окончательный результат — 2:0. Таким образом, «Зенит» с семью очками сравнялся по этому показателю с «Динамо» и «Ростовом».

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 7

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В третьем матче дня ЦСКА имел заметное игровое преимущество, но никак не мог его конвертировать хотя бы в один гол. Даже лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов запорол прекрасный момент, который подготовил для него Виллиан Роша. Впрочем, все свои четыре мяча в предыдущих турах нападающий красно-синих забил с пенальти. Надежен был и вратарь «Сочи» Николай Заболотный. При этом черноморцы почти не угрожали воротам ЦСКА, которые защищал не Игорь Акинфеев, почувствовавший дискомфорт, а его 19-летний сменщик Владислав Тороп.

Но в начале второго тайма гостей подвел защитник Марсело Алвес, получивший вторую желтую карточку. А вскоре еще и нападающий Лука Джорджевич поразил собственные ворота, неудачно подставившись под удар Кирилла Набабкина после подачи углового. Армейцы повели 1:0 и вроде бы должны были дожимать «Сочи» в большинстве, однако утратили бдительность и нарвались на контратаку, которую завершил Мигел Силвейра. И все-таки Антон Заболотный принес хозяевам победу, и опять им удалось удачно разыграть угловой. А потом еще Михаил Рядно заколотил гол-красавец, который позволил ЦСКА с девятью очками опередить «Спартак» по лучшей разнице мячей.

Александр Ильин

Четвертый тур

«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:1

Марадишвили, 90+3 — Рассказов, 86. Незабитый пенальти: Гарре («Крылья Советов»), 60.

«Оренбург»—«Краснодар» 0:2

Сперцян, 67, 89 (пен.).

«Ростов»—«Рубин» 3:0

Комличенко, 52; Лангович, 78; Голенков, 88.

«Динамо»—«Балтика» 2:0

Бессмертный, 55; Макаров, 75.

«Зенит»—«Факел» 2:0

Сергеев, 16; Мантуан, 90+8.

ЦСКА—«Сочи» 3:1

Джорджевич, 53 (автогол); Заболотный, 89; Рядно, 90+4 — Силвейра, 78. Удаление: Алвес («Сочи»), 48 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

ИВНПМО
1. «Краснодар»44008:112
2. «Урал»43107:310
3. ЦСКА430111:69
4. «Спартак»430111:79
5. «Крылья Советов»422011:68
6. «Зенит»42117:47
7. «Динамо»42119:87
8. «Ростов»42117:77
9. «Локомотив»41218:85
10. «Ахмат»31025:63
11. «Сочи»41034:73
12. «Балтика»41033:73
13. «Рубин»40224:102
14. «Нижний Новгород»30120:31
15. «Оренбург»40133:81
16. «Факел»40043:100

Матч «Пари Нижний Новгород»—«Ахмат» пройдет сегодня.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...