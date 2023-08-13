В Уссурийске из-за наводнения эвакуировано более 1 тыс. человек

В подтопленном городе Уссурийск в Приморском крае спасатели эвакуировали более 1 тыс. человек, сообщила пресс-служба городской администрации в оперативной сводке о наводнении в Telegram. Сейчас подтоплены шесть районов города.

Пресс-служба сообщила, что подтопленными остаются районы Междуречье, «Семь ветров», район Солдатского озера, район парка «Зеленый остров», район автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами. В районе «Междуречье» продолжается подъем воды, в районе Пушкинского моста наблюдается спад воды на 50 см, говорится в сводке.

Сообщается, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся в районе китайского рынка, МРО ГАИ, а также на Алексей-Никольской, Борисовской, Пуциловской, Пушкинской территориях. Водоснабжение в селах Новоникольск и Воздвиженка восстановлена, следует из сводки.

В Приморье 9–11 августа прошли сильные дожди из-за тайфуна «Ханун». Это привело к подъему уровня воды в реках и подтоплениям. В регионе подтоплены 4,4 тыс. домов, 2 тыс. человек эвакуированы. Самое масштабное наводнение зафиксировано в Уссурийске. По оценке местных властей, оно стало сильнейшим за последние десять лет.

Эрдни Кагалтынов