Прокуратура: предварительная причина пожара в Раменском — нарушения при сварке

Предварительной причиной пожара в складском помещении в городском округе Раменское является нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ, сообщила прокуратура Московской области в Telegram.

Пресс-служба ведомства заявила, что городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшедшего, точные причины будут установлены после проведения экспертизы.

Пожар на складе с удобрениями в Раменском начался сегодня, 13 августа, около 12:00 мск, огонь распространился на 1800 кв. м. По информации ряда СМИ, перед пожаром местные жители услышали звук взрыва. МЧС России сообщает, что пожарные продолжают тушение возгорания, на месте работают более 70 человек и 26 единиц техники, есть угроза распространения огня на соседний склад. На месте проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации запрещенных веществ.

Эрдни Кагалтынов