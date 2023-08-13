Путин назвал сферу строительства локомотивом российской экономики

Президент России Владимир Путин поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником. В обращении господин Путин назвал строительство локомотивом национальной экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики»,— сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил «самоотверженную работу строителей», которые заняты в восстановлении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Он также добавил, что объемы жилищного строительства в России растут благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок.

В России и некоторых бывших странах СССР День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2023 году профессиональный праздник выпал на 13 августа.