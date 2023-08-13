Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назвал сферу строительства локомотивом российской экономики

Президент России Владимир Путин поздравил работников строительной сферы с профессиональным праздником. В обращении господин Путин назвал строительство локомотивом национальной экономики.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня, несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, строительная отрасль демонстрирует свою эффективность, во многом определяет устойчивость и стабильность рынка труда, по праву считается одним из локомотивов национальной экономики»,— сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил «самоотверженную работу строителей», которые заняты в восстановлении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Он также добавил, что объемы жилищного строительства в России растут благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок.

В России и некоторых бывших странах СССР День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2023 году профессиональный праздник выпал на 13 августа.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...