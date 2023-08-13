Над Белгородской областью уничтожен беспилотник

Минобороны РФ заявило о пресечении попытки атаки беспилотником со стороны Украины. БПЛА был уничтожен над Белгородской областью.

Атака была совершена в районе 4:00 беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, говорится в сообщении ведомства в Telegram. Целями являлись «объекты на территории РФ». Устройство было уничтожено средствами противовоздушной обороны. Никто не пострадал, разрушений нет.

Белгородская область регулярно подвергается атакам на фоне военной операции РФ. Так, накануне, 12 августа, губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что на подлете к Шебекино был сбит беспилотник.

Леонид Уварчев