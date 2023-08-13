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Коммерсантъ FM
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В Приморье прибыли дополнительные силы спасателей для ликвидации наводнения

Спасатели из Амурского спасательного центра МЧС России и инженерная техника прибыли в Приморье для ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России будут проводить работы по усилению и отсыпке размытого дорожного полотна водой. Они помогут возводить защитные дамбы и осуществлять другие аварийно-спасательные работы»,— сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС.

В Приморье 9–11 августа прошли сильные дожди из-за тайфуна «Ханун». Это привело к подъему уровня воды в реках и подтоплениям. В регионе подтоплены 4,4 тыс. домов, 2 тыс. человек эвакуированы. Самое масштабное наводнение зафиксировано в Уссурийске. По оценке местных властей, оно стало сильнейшим за последние десять лет.

Олеся Павленко

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