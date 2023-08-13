Уровень воды в некоторых районах Уссурийска продолжает подниматься

Уровень воды в двух районах Уссурийска поднимается. При этом общий уровень воды в городе к 13 августа снизился на три сантиметра, в будущем он начнет снижаться быстрее. Об этом сообщили в администрации Уссурийска.

«Наблюдается подъем уровня воды в районах "Междуречье" и "Семь ветров". Вместе с тем уровень воды в реке Раздольная уменьшился на 11 сантиметров. Общий уровень воды в городе за последний час снизился на три сантиметра. В дальнейшем ожидается увеличение темпов снижения общего уровня воды»,— сказано в сообщении администрации в Telegram.

В городе остаются подтопленными районы «Семь ветров», район Солдатского озера, район парка «Зеленый остров», район Автовокзала, район между Пушкинским и Комсомольским мостами. По-прежнему в целях безопасности отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения. Отключения электроэнергии в домах, не попавших в зону подтопления, не планируются, добавили в администрации Уссурийска.

10 августа Приморье накрыл циклон. Больше всего осадков выпало в Уссурийске. Уровень в реке Раздольная, которая течет через город, поднялся на рекордные десять метров. Под напором воды не выдержала дамба, построенная для защиты города от паводка. Власти города назвали наводнение самым разрушительным за последние десять лет.

Олеся Павленко