HH.ru оценил рост спроса на специалистов в сфере строительства в 23%

Число вакансий в сфере строительства в России выросло на 23% в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, говорится в исследовании сервиса HH.ru. Средние зарплаты изменились с 57–126 тыс. руб. до 60–138 тыс.

Больше всего российским компаниям нужны инженеры-конструкторы и проектировщики (7,8% вакансий в отрасли), инженеры ПТО (6,9%), машинисты (5,7%), водители и прорабы (5,5%). «Показательно, что все наиболее востребованные в строительстве специалисты сегодня относятся к дефицитным»,— говорится в исследовании, выдержки которого приводит ТАСС.

На одну вакансию инженера-конструктора приходится 3,7 активных резюме при норме от 4. На инженера ПТО есть в среднем 3,1 резюме, на машиниста — 1,8.

Больше всего специалистов в строительной отрасли нужно компаниям из Москвы (20% вакансий), Санкт-Петербурга (9%), Екатеринбурга, Краснодара и Уфы (по 3%).

О нехватке трудовых ресурсов в РФ — в материале «Ъ» «Дефицит кадров повысил разборчивость».

Леонид Уварчев