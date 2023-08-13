«Льготные ставки для иностранцев отменяются»

Россия в одностороннем порядке частично приостанавливает действие почти половины соглашений об избежании двойного налогообложения — с 38 «недружественными» РФ странами. Как следует из опубликованного нового указа президента, большая часть положений замораживается до прекращения действия договоров или до устранения «нарушения интересов» России. Речь, в частности, идет о заморозке применения пониженных или нулевых ставок на дивиденды, роялти и проценты. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко считает, что это, в частности, увеличит доходную часть бюджета Краснодарского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором Вера Сиренко

Фото: предоставлено автором

«Указом Президента №585 от 8 августа 2023 года частично приостановлено действие положений международных соглашений Российской Федерации с иностранными государствами, которые предусматривали налоговые льготы для иностранцев. Отменяются льготные налоговые ставки для иностранных организаций, получающих доходы от российских компаний. Теперь российская компания при переводе зарубежным партнерам роялти, дивидендов, и других выплат, должна удерживать налог с иностранцев по налоговым ставкам, действующим в России.

Под двойным налогообложением подразумевается ситуация, когда налоги с одного и того же дохода уплачиваются дважды – и в стране, где зарегистрирована компания или физлицо, и в стране, где получен доход. Например, российская компания, имеющая филиалы за рубежом, уплачивает налог на прибыль и иностранному государству по месту ведения деятельности, и в России – по месту регистрации головной компании.

Для привлечения инвесторов и снижения налоговой нагрузки на бизнес страны заключают международные соглашения об избежании двойного налогообложения. Если такое соглашение подписано, то российская компания сможет уменьшить налог на прибыль, который должен быть уплачен в России на ту сумму налогов, которую она заплатила зарубежом. Аналогично происходило и в иностранной компании, ведущей деятельность в России.

Также многие международные соглашения предусматривают пониженные налоговые ставки для нерезидентов России. Например, налог с дивидендов составляет 5-10% вместо 15%, предусмотренных в России, а налог с процентов по займам и получаемого иностранцами роялти вообще не облагался налогом.

Теперь, для резидентов “недружественных” стран таких послаблений не будет. Те налоги, которые ранее не удерживались или удерживались по пониженной ставке, будут взиматься в полном размере по ставкам, действующим для российских компаний и физлиц.

В Указе определены 38 стран, с которыми теперь не действуют положения соглашений об избежании двойного налогообложения, а именно пониженные ставки налогов по авторским правам, процентам, дивидендам, от работы по найму, от продажи недвижимости и роялти, получаемые иностранными резидентами от российских источников. К таким странам относятся Польша, Словакия, Норвегия, Австрия, США, Албания, Италия, Португалия, Корея, Бельгия, Финляндия, Греция, Болгария, Словения, Германия, Новая Зеландия, Швеция, Хорватия, Франция, Австралия, Люксембург, Канада, Македония, Сингапур, Румыния, Югославия, Кипр, Мальта, Великобритания и Северная Ирландия, Швейцария, Испания, Япония, Венгрия, Чехия, Литва, Ирландия, Дания, Исландия.

Сами соглашения остаются действующими в том числе в части зачета налога, уплаченного в иностранной стране, в счет налога, который должен быть уплачен в России. То есть российские компании, как и раньше смогут уменьшать свой налог на прибыль, подлежащий уплате в России на ту сумму налога, которую они уже заплатили зарубежом.

При этом данная мера позволит увеличить доходную часть бюджета России. Соглашения об избежании двойного налогообложения затрагивают уплату таких налогов, как НДФЛ и налог на прибыль организаций. А приостановление действия пунктов этих соглашений, касающихся отмены налоговых льгот по этим налогам и обязывающее платить эти налоги по российским ставкам, приведет к большей уплате налогов, в частности, в бюджет Краснодарского края».

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