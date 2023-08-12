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Коммерсантъ FM
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В порту Архангельска произошел пожар на сухогрузе «Терский берег»

Пожару присвоен повышенный ранг

В Архангельске у причала загорелось грузовое судно «Терский берег», сообщение об этом поступило в 14:30 по местному времени (совпадает с московским). Огонь вспыхнул в трюме на нижней палубе, экипаж судна эвакуировался самостоятельно, сообщает региональное МЧС.

По данным от 17:00, пожар тушили 45 человек и 12 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг №2. «Опасные грузы на судне отсутствуют»,— сообщили в ведомстве, отметив, что доступ кислорода к очагу пожара перекрыт и работает внутренняя система пожаротушения.

Мария Федотова

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