В порту Архангельска произошел пожар на сухогрузе «Терский берег»

В Архангельске у причала загорелось грузовое судно «Терский берег», сообщение об этом поступило в 14:30 по местному времени (совпадает с московским). Огонь вспыхнул в трюме на нижней палубе, экипаж судна эвакуировался самостоятельно, сообщает региональное МЧС.

По данным от 17:00, пожар тушили 45 человек и 12 единиц техники. Пожару присвоен повышенный ранг №2. «Опасные грузы на судне отсутствуют»,— сообщили в ведомстве, отметив, что доступ кислорода к очагу пожара перекрыт и работает внутренняя система пожаротушения.

Мария Федотова