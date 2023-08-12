СК закончил расследование дела в отношении руководства КГИОП

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении председателя КГИОП Санкт-Петербурга Сергея Макарова о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной уголовного преследования господина Макарова, а также его заместителя Галины Агановой, стало исключение из перечня объектов культурного наследия двух зданий: здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка постройки 19 века и дома Салтыковой. Следствие пришло к выводу, что в апреле 2020 года председатель вывел здание из реестра, затем его снесли, а городу был нанесен ущерб на сумму более 144 млн рублей.

Заместителя председателя вывела из-под госохраны 154 элемента «Дома Салтыковой», в результате были снесены дворовые корпуса особняка. В СК оценили ущерб, нанесенный городу, в 42 млн рублей. В отношении госпожи Агановой также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В сообщении отмечается, что под вниманием ведомства находится еще нескольких зданий, представляющих культурную и историческую ценность. По данным СМИ, чтобы вывести памятник из реестра, чиновники подменяли дату постройки зданий.

Уголовное дело в отношении господина Макарова было передано в Генпрокуратуру для последующей передачи в суд. Постановление о возбуждении дела в отношении госпожи Агановой несколько раз отменялось Генпрокуратурой, с чем следствие не согласилось и обжаловало его.

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