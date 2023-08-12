Греция присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Греция стала 14-й страной, которая присоединилась к декларации G7 о предоставлении Украине гарантий безопасности.

«Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 по поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины. Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины в НАТО»,— написал господин Зеленский в Telegram.

11 августа главы МИД Греции и Украины Георгиос Герапетритис и Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, передает газета Kathimerini со ссылкой на пресс-службу греческого министерства иностранных дел. Господин Герапетритис в ходе переговоров подчеркнул, что Греция поддерживает все международные инициативы, направленные на восстановление суверенитета Украины и предотвращение гуманитарных кризисов. Господин Кулеба в свою очередь поблагодарил Грецию за присоединение к декларации G7, передает издание.

Помимо Греции и стран G7 (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) к декларации присоединились Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Документ был подписан представителями государств по итогам саммита НАТО в Вильнюсе. В декларации отмечается, что страны берут на себя обязательства по обеспечению обороноспособности и безопасности Украины на основе двусторонних соглашений.

3 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале переговоров о предоставлении гарантий безопасности с США. По его мнению, обсуждение с Вашингтоном поможет создать модель договора и для других партнеров. 11 августа господин Ермак сообщил о начале переговоров по гарантиям безопасности с Великобританией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов