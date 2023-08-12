Суд отказал экс-руководителю НПФ «Стратегия» в смягчении наказания

Ленинский районный суд Перми отказал бывшему гендиректору АО «Негосударственный пенсионный фонд “Стратегия”» Петру Пьянкову в замене неотбытых шести месяцев лишения свободы на исправительные работы, сообщает «РБК-Пермь». Назначенный ранее бизнесмену пятилетний срок за хищения средств фонда истекает 10 февраля 2024 года. Последние полтора месяца господин Пьянков находится в СИЗО по новому обвинению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Стратегия» была одним из крупнейших НПФ в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Почти сразу после отзыва у НПФ лицензии, в апреле 2016 года, в отношении Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Он был признан виновным в хищении активов НПФ «Стратегия» на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юрлиц. В 2018 году суд приговорил господина Пьянкова к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

В сентябре 2022 года в отношении предпринимателя было возбуждено новое уголовное дело. Его признали виновным в присвоении и растрате средств НПФ на сумму 1,7 млн руб., совершенных с использованием служебного положения. За это преступление суд назначил Петру Пьянкову два года лишения свободы в ИК общего режима. Путем частичного сложения с предыдущим наказанием окончательно было определено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В начале августа 2023 года во время рассмотрения ходатайства Петра Пьянкова о замене неотбытой части наказания на более мягкое выяснилось, что недавно в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело. Ему вменили неправомерные действия при банкротстве НПФ «Стратегия» и этапировали из ИК-11 в Ныробе, где он отбывал наказание после второго приговора, в пермское СИЗО-1.