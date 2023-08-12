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Коммерсантъ FM
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Таджикистан отправил в РФ инспекции для проверки условий жизни мигрантов

Власти Таджикистана отправили в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу инспекции, которые проверят условия жизни трудовых мигрантов. Об этом сообщило Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

«По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них... Было организовано пять групп, они направлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск»,— говорится в сообщении Минтруда Таджикистана в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В состав групп инспекторов вошли представители министерств. В Минтруде Таджикистана отметили, что процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, «принимаются практические меры по его регулированию, а также для защиты прав и интересов граждан» Таджикистана.

По данным МВД России, в 2022 году число граждан Таджикистана, получивших российские паспорта, выросло на 60%. Согласно статистике ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию въехало 516 тыс. граждан Таджикистана, во втором — 548 тыс.

Подробнее — в материале «С дружественным трудовым визитом».

Анастасия Ларина

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