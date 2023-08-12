В России запустили в производство новую версию дрона-камикадзе «Овод»

Вторую версию FPV-дрона-камикадзе «Овод» запустили в мелкосерийное производство, заявил руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов. Он уточнил, что основным рабочим устройством остается первая модификация «Овода».

«Разработано и запущено в мелкосерийное производство беспилотное воздушное судно "Овод" версии 2.0. Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом "диковин", о которых нельзя говорить»,— рассказал «РИА Новости» господин Иванов.

«Овод» работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица). Дрон первой модификации стоит около 40 тыс. руб., второй — порядка 65 тыс. Российские военные применяют эти дроны в ходе военной операции на Украине на авдеевском и запорожском направлениях.

В июне правительство утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно документу, в течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Лаура Кеффер