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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС ввели в девяти муниципалитетах Приморья из-за паводков

В девяти муниципалитетах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации из-за резкого подъема уровня воды под влиянием тайфуна «Ханун». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Вчера за сутки ввели в семи муниципалитетах… а сегодня выделили девять— добавились новые ЧС — конкретно из-за последних переливов»,— сообщило «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Лазовском, Черниговском, Хорольском, Октябрьском округах, в городском округе Спасск-Дальний, в Михайловском, Яковлевском, Надеждинском, Спасском районах. До этого режим ЧС ввели во Владивостокском, Лесозаводском и Уссурийском городских округах, Красноармейском и Партизанском районах, Анучинском округе.

Из-за быстрого подъема воды спасатели эвакуируют жителей заречной части города Спасск-Дальний, а также вывозят с затопленных территорий жителей Уссурийска.

8 августа Гидрометцентр Приморья объявил штормовое предупреждение. Из-за тайфуна «Ханун» и полярного фронта 10–12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков.

В ночь 11 августа больше всего осадков выпало в Уссурийске и в западных районах края. Для сдерживания паводка в Уссурийске построили дамбу. Ее прорвало сегодня ночью, 12 августа.

В регионе отрезано от сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 земельных участков, 40 участков автомобильных дорог. Из-за паводка погибли братья десяти и двенадцати лет близ села Дальзаводское.

Анастасия Ларина

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