Судан считает действия спецпосланника генсека ООН одной из причин конфликта в стране

Действия спецпосланника генерального секретаря ООН Волкера Первеса стали одной из причин начала вооруженного конфликта в Судане, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Али ас-Садик. В стране с апреля продолжается противостояние регулярной армии и Сил быстрого реагирования.

Али ас-Садик заявил агентству SUNA, что Волкер Первес исключил из переговорного процесса «некоторые силы в стране, ищущие решения кризиса». Как утверждается, он «сотрудничал с конкретными сторонами, работал предвзято и превышал полномочия миссии ООН в стране, которая должна быть нейтральной» (перевод ТАСС).

Судан объявил господина Первеса персоной нон грата. Господин ас-Садик попросил генсека ООН найти нового представителя организации. Регулярная армия отказывается от переговоров в Джидде пока Силы быстрого реагирования не возьмут обязательства покинуть гражданские объекты.

Конфликт в Судане начался из-за разногласий по поводу создания единых вооруженных сил. Погибли больше 3 тыс. человек, ранены не менее 6 тыс.

О причине конфликта — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Леонид Уварчев