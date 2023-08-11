Альфа-банк увеличил расходы на резервы из-за блокировки активов на Западе

Находящийся под санкциями Альфа-банк увеличил расходы на резервы по заблокированным активам. Это следует из его отчетности по РСБУ, которую проанализировал РБК.

Самый большой прирост показали траты банка на покрытие «прочих потерь». Во втором квартале они составили 29,5 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем в первом (7,6 млрд руб.). Увеличение расходов по этой статье «в основном связано с заблокированными активами», пояснил РБК представитель Альфа-банка.

В апреле—июне расходы банка на резервы по кредитам выросли более чем на четверть, с 24,6 млрд руб. в первом квартале до 31,1 млрд руб. во втором. В первом полугодии траты кредитной организации по этой статье составили 55,7 млрд руб. Во втором квартале расходы Альфа-банка на резервирование возможных потерь по ценным бумагам приблизились к 2 млрд руб. В январе—марте они составили 356,8 млн руб.

«Банк всегда был консервативен в отношении резервирования, заблокированные активы не являются исключением»,— прокомментировал представитель кредитной организации.

В 2022 году на фоне введенных санкций Альфа-банк получил крупнейший убыток в своей истории — 117,1 млрд руб.

Мария Федотова