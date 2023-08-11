СМИ: Роналду могут арестовать за христианский жест во время матча

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» 38-летний португалец Криштиану Роналду может быть арестован властями за христианский жест, сообщает Italy 24 Press News. В матче против «Аль-Шорты» после реализации решающего пенальти Роналду перекрестился. В Саудовской Аравии публичное выражение христианской веры запрещено.

Издание приводит в пример арест бывшего игрока «Ан-Насра» колумбийца Хуана Пабло Пино, который появился в торговом центре в рубашке без рукавов, из-за чего было видно татуировку Иисуса Христа. Однако, отмечает Italy 24 Press News, такой исход для португальца как ценного игрока команды маловероятен.

Он выступает за «Ан-Наср» с января 2023 года. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Нападающий провел за клуб 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Роналду в €15 млн.

Мария Федотова