Сотрудники ФСИН поменяли «Тишину» на «Медведя»

Из СИЗО в СИЗО проследовали четверо сотрудников столичного управления ФСИН. Работая в «Матросской Тишине», они применяли насилие в отношении подследственных, за которое Пресненский суд Москвы по ходатайствам СКР определил их в «Медведь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СИЗО №1 («Матросская Тишина»)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ СИЗО №1 («Матросская Тишина»)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело против старших оперуполномоченных оперативного отдела ФКУ СИЗО №1 («Матросская Тишина») Дениса Петровича, Андрея Доржиева, Романа Сарангова и инспектора отдела режима и надзора того же учреждения Александра Сидорова было возбуждено 9 августа. В его основу легли материалы проверок управления собственной безопасности УФСИН России и Москвы, а также результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления «М» ФСБ России.

По итогам проверок и ОРМ оперативников и инспектора задержали и доставили в Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР. Там им предъявили обвинение по п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением силы или угрозой ее применения группой лиц либо организованной группой).

Подробности уголовного дела в Главном следственном управлении СКР не раскрывают. Однако во ФСИН сообщили, что от действий их сотрудников пострадали пять человек, которые в настоящий момент проходят по делу потерпевшими.

При этом в ведомстве отметили, что задержанные «сотрудники при исполнении своих служебных обязанностей, не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы лиц, содержавшихся в СИЗО №1, чем подрывали и дискредитировали авторитет ведомства».

По итогам первых допросов руководитель следственной группы обратился в Пресненский районный суд с ходатайствами о взятии обвиняемых под стражу до 9 октября. В соответствии с законом рассмотрение данных обращений состоялось отдельно друг от друга.

Мотивируя ходатайства об аресте в суде, следователь прежде всего указал на тяжесть предъявленного задержанным обвинения, предусматривающего наказание на срок свыше трех лет заключения.

При этом он утверждал, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, а имея связи в правоохранительных органах, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать расследованию.

Защитники ссылались на то, что следователь не привел конкретных данных о намерениях обвиняемых и их доказательств. Кроме того, адвокаты отмечали, что на иждивении практически всех обвиняемых есть малолетние дети и пожилые родители. Они предлагали ограничиться домашними арестами, однако суд отправил сотрудников ФСИН в СИЗО. По предварительным данным, мужчины будут находиться в СИЗО №4, известном как «Медведь».

Алексей Соковнин