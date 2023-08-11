Авиакомпания «Россия» прорабатывает возобновление прямого сообщения с Бали

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») обсуждает возможность запуска прямых рейсов из Москвы на Бали с российскими и индонезийскими властями. Сейчас прорабатывается маршрут воздушных судов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

«Авиакомпания "Россия" прорабатывает вопрос восстановления прямого авиасообщения с Бали. Сейчас ведутся переговоры с авиационными властями России и Индонезии»,— сообщили в пресс-службе. В расписании на сайте московского аэропорта Шереметьево указаны рейсы «России» из Москвы в Денпасар (административный центр провинции Бали) с 20 сентября 2023 года.

До пандемии авиакомпания «Россия» выполняла рейсы на Бали три раза в неделю. Сейчас из России нет прямых рейсов по этому направлению.

Мария Федотова