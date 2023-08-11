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Коммерсантъ FM
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Росстат зафиксировал рост экономики после спада в первом квартале

ВВП России во втором квартале 2023 года вырос на 4,9% (год к году) после спада на 1,8% в первом, следует из данных Росстата. Эта оценка оказалась лучше расчетов Минэкономики (4,6%) и оценки ЦБ (4,8%).

Предварительная оценка основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. Первая оценка по итогам второго квартала будет опубликована 8 сентября.

Больше всего выросли сектора пассажироперевозок (+19,8%), оптовой торговли (+12,5%) и обрабатывающего производства (+11,3%). Также рост зафиксирован в строительстве (+9,8%), розничной торговле (+9,0%), сельском хозяйстве (+2,9%) и добыче полезных ископаемых (+1,1%).

Минэкономики оценивало рост ВВП России в первом полугодии на 1,4%, по итогам второго квартала года — 4,6% после снижения на 1,8% в первом. Глава ведомства Максима Решетникова говорил, что скачок — результат кризисного провала во втором квартале 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экономика выходит на плато».

Олеся Павленко

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