FT: Amazon предупредила сотрудников о необходимости чаще работать из офиса

Amazon начала рассылать электронные письма с предупреждениями сотрудникам, которые слишком часто работают из дома. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на такие письма, оказавшиеся в ее распоряжении. Компания уведомляет сотрудников, что они «не соответствуют ожиданиям, (предполагающим.— ''Ъ'') работу вместе с коллегами в офисе как минимум три дня в неделю». FT пишет, что в Amazon проанализировали посещение офисов в последние восемь недель. А затем разослали такие письма сотрудникам, которые как минимум в пять из этих восьми недель не выполняли требование ходить в офис как минимум трижды в неделю. «Мы ожидаем, что теперь вы начнете ходить в офис три дня в неделю или больше», — говорится в письмах.

Другие технологические компании также требуют, чтобы сотрудники вернулись в офисы после пандемии. У Apple еще в 2021 году случился конфликт по этому поводу с сотрудниками, которые не хотели возвращаться в офис. Как сообщалось в марте текущего года, Apple также пригрозила, что примет меры в отношении сотрудников, которые не посещают офис хотя бы три раза в неделю. Илон Маск после покупки Twitter потребовал от сотрудников сервиса работать из офиса. Google также требует посещения офиса как минимум три раза в неделю. Корпорация предупреждала сотрудников, что посещение рабочего места может влиять на отчеты об их рабочей эффективности.

Яна Рождественская