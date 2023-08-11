Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки

Прокуратура Москвы непрерывно мониторит сообщения в интернет-источниках, в том числе о событиях и происшествиях в столице. В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации под видом общественно значимых данных грозит ответственность. Сообщение опубликовала пресс-служба прокуратуры.

«В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, содержащая недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего»,— сказано в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, часто граждане распространяют подобные сообщения, «не убедившись в их правдивости». «При прокурорских проверках в целом ряде случаев выясняется умышленная недостоверность таких информационных вбросов»,— сказано в сообщении.

Как считают в прокуратуре, публикация таких сообщений нацелена «дестабилизацию обстановки» в Москве, «формирование ложного общественного мнения» о происходящем в городе и негативное информационное воздействие на жителей. В ведомстве призвали «не поддаваться на такого рода провокации» и проверять достоверность публикуемой в интернете информации.

«Прокуратура Москвы напоминает, что за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также за разглашение данных предварительного расследования законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность»,— сказано в сообщении.

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