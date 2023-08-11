Собянин: силы ПВО сбили беспилотник над Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию об атаке беспилотника на столицу. Беспилотник сбили системы ПВО, а его обломки упали в районе Карамышевской набережной.

«Никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте»,— написал господин Собяинин в Telegram-канале.

Уже после сообщения мэра Минобороны России сообщило, что бесплотник, пытавшийся нанести удал по объекту в Москве, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.

По данным Telegram-каналов «112» и Mash, фрагменты беспилотника нашли на территории больницы №67, которая находится неподалеку от Карамышевской набережной. Недалеко от падения беспилотника расположены Карамышевский гидроузел и гидроэлектростанция.

Незадолго до атаки беспилотника было закрыто воздушное пространство над аэропортом Внуково. Сейчас Внуково работает штатно.

Анастасия Ларина