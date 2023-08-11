Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дневной прилет

Москву впервые атаковали беспилотником среди бела дня

В Северо-Западном округе столицы военные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник типа «Бобер», который рухнул и взорвался на территории 67-й горбольницы. Никто не пострадал. Следствие полагает, что первый дневной прилет БПЛА являлся попыткой теракта со стороны властей Украины.

Предыдущая фотография
Сотрудники силовых структур на месте падения беспилотника

Сотрудники силовых структур на месте падения беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 5

Сотрудники силовых структур на месте падения беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Бобер», предположительно запущенный со стороны Черкасской области Украины еще ночью, к утру, пролетев над целым рядом субъектов Российской Федерации, появился в небе над столичным регионом. Вначале его заметили в районе аэропорта Внуково, который после ввода оперативного плана «Ковер» на некоторое время прекратил принимать и выпускать самолеты.

Затем ударный беспилотник попал в поле зрения жителей северо-запада столицы. В соцсети они выложили десятки видеозаписей и фото пролета примерно на высоте 100–150 м небольшого аппарата самолетного типа. Однако в какой-то момент он резко пошел на снижение, рухнул в парк у 67-й горбольницы, что на улице Саляма Адиля, и взорвался.

Поражающих элементов в бомбе, установленной в БПЛА, не было, а ударом взрывной волны в больнице выбило пару стекол.

Взрывотехники, криминалисты и следователи ГСУ СКР, приступив к осмотру места происшествия, обнаружили обломки дрона на ветвях большого дерева и под ним. По предварительным данным, Москву снова пытались атаковать с помощью беспилотника типа «Бобер», который может преодолевать до 1 тыс. км и несет в себе кумулятивный заряд КЗ-6, эквивалентный по мощности 1,8 кг в тротиловом эквиваленте. С помощью таких же беспилотников, как сообщал «Ъ», были атакованы здания в «Москва-Сити». Те налеты совершались в начале четвертого часа утра. Этот впервые был зафиксирован оперативными службами уже почти днем — в 10:30.

В Минобороны сообщили, что дрон был подавлен с помощью средств РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жертв и сильных разрушений от взрыва нет.

В ГСУ СКР планируют возбудить очередное дело о теракте (ст. 205 УК). В СКР и ФСБ считают, что целью налета не являлось разрушение какого бы то ни было объекта (для этого заряд был слишком маломощным), а была попытка с помощью взрыва, на пути БПЛА были шлюз и завод имени Хруничева, посеять панику и страх.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...