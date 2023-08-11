В Северо-Западном округе столицы военные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник типа «Бобер», который рухнул и взорвался на территории 67-й горбольницы. Никто не пострадал. Следствие полагает, что первый дневной прилет БПЛА являлся попыткой теракта со стороны властей Украины.

«Бобер», предположительно запущенный со стороны Черкасской области Украины еще ночью, к утру, пролетев над целым рядом субъектов Российской Федерации, появился в небе над столичным регионом. Вначале его заметили в районе аэропорта Внуково, который после ввода оперативного плана «Ковер» на некоторое время прекратил принимать и выпускать самолеты.

Затем ударный беспилотник попал в поле зрения жителей северо-запада столицы. В соцсети они выложили десятки видеозаписей и фото пролета примерно на высоте 100–150 м небольшого аппарата самолетного типа. Однако в какой-то момент он резко пошел на снижение, рухнул в парк у 67-й горбольницы, что на улице Саляма Адиля, и взорвался.

Поражающих элементов в бомбе, установленной в БПЛА, не было, а ударом взрывной волны в больнице выбило пару стекол.

Взрывотехники, криминалисты и следователи ГСУ СКР, приступив к осмотру места происшествия, обнаружили обломки дрона на ветвях большого дерева и под ним. По предварительным данным, Москву снова пытались атаковать с помощью беспилотника типа «Бобер», который может преодолевать до 1 тыс. км и несет в себе кумулятивный заряд КЗ-6, эквивалентный по мощности 1,8 кг в тротиловом эквиваленте. С помощью таких же беспилотников, как сообщал «Ъ», были атакованы здания в «Москва-Сити». Те налеты совершались в начале четвертого часа утра. Этот впервые был зафиксирован оперативными службами уже почти днем — в 10:30.

В Минобороны сообщили, что дрон был подавлен с помощью средств РЭБ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жертв и сильных разрушений от взрыва нет.

В ГСУ СКР планируют возбудить очередное дело о теракте (ст. 205 УК). В СКР и ФСБ считают, что целью налета не являлось разрушение какого бы то ни было объекта (для этого заряд был слишком маломощным), а была попытка с помощью взрыва, на пути БПЛА были шлюз и завод имени Хруничева, посеять панику и страх.

Николай Сергеев