В Петербурге благоустроят сад на шоссе Революции

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга согласовала работы по благоустройству сада в Красногвардейском районе города. Территориально он располагается у дома 87 по шоссе Революции возле реки Лубьи.

Как сообщили в ГАТИ, проектом запланировано обустройство набережной и зон отдыха, строительство спортивной и детской площадок, велодорожек. Планируется дополнительное озеленение и новое освещение пространства.

Заказчиком выступает администрация Красногвардейского района. Работы разрешено производить до 30 апреля 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Зеленогорском парке открыли обновленную площадку для отдыха.

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