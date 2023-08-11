«Севмаш» пытается взыскать крупную сумму с ОКБМ «Африкантов»

Завод «Севмаш» в арбитражном суде Нижегородской области потребовал от ОКБМ «Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — «Атомэнергомаш») компенсацию 164,5 млн руб. убытков, дело будет рассмотрено в закрытом процессе, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Соловьева, Коммерсантъ Фото: Екатерина Соловьева, Коммерсантъ

В свою очередь юристы ОКБМ обратились с иском к оборонному АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» холдинга «Алмаз-Антей». Истец потребовал погасить задолженность на 44,4 млн руб. в виде стоимости некачественно изготовленного блока охлаждения и расхолаживания (БОиР) – компонента ядерного реактора подлодок. Производство по этому делу приостановлено до вступления в законную силу иска «Севмаша» к ОКБМ, процесс также будет закрытым.

ОКБМ им. И. И. Африкантова специализируется на реакторных установках. АО «Производственное объединение “Севмаш”» входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Основным направлением предприятия является строительство атомных и дизель-электрических подлодок, гражданских судов и выпуск оборудования для нефтегазовой отрасли.

Владимир Зубарев