Проект создания центра семейного отдыха в Уфе станет приоритетным

Компания «Экомедформ» намерена инвестировать в строительство многофункционального центра семейного отдыха в Уфе 286,9 руб., сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Инвестпроект компании решено включить в перечень приоритетных.

Планируется, что в центре будет гостиница, медицинский и физиокабинеты, горнолыжные и тюбинговые трассы, арт-площадки, релакс-зона и другие спортивно-оздоровительные объекты, отметил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов. В центре создадут 44 рабочих места.

Инвестору предоставят земельный участок без проведения торгов, льготы по налогу на имущество и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организации.

ООО «Экомедформ» зарегистрировано в Уфе в июле 2011 года. Компания занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью. Владельцы — Яна и Виталий Цыганковы. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка ООО составила 21,9 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте