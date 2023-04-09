Шампанское ударило в голову

Шампанское набирает популярность среди инвесторов. Как пишет агентство Bloomberg, элитный французский алкоголь за последнее время заметно вырос в цене. Так, с января по сентябрь 2022-го ящик шардоне Salon Le Mesnil подорожал на 230%, до 15,5 тыс. Особый интерес инвесторы проявляют к бутылкам 2008 года, а также к партиям, выпущенным с 2012-й по 2014-й. Тогда урожай винограда в регионе Шампань был наиболее удачным для производства игристых вин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ Фото: Елена Федотова, Коммерсантъ

Рост цен на шампанское также подстегивают опасения участников рынка, связанные с изменением климата. Из-за глобального потепления качество сырья и самого шампанского, по прогнозам, будет ухудшаться. Активность инвесторов на этом фоне продолжит расти, заметил гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов: «Шампанское дорожает само по себе, потому что на него увеличивается спрос. Производимый объем, к сожалению, не может пропорционально отвечать на рост интереса к напитку.

И то, что происходит с ценами на этот алкоголь, это естественная реакция рынка. Мы только за последние 10 лет видим, что его стоимость увеличилась практически вдвое, а за последние два-три года он подорожал на 20-25%.

Очень сильно растет в цене, ежегодно на 10-15%, например, Dom Perignon. Сегодня во всем мире существует большое количество аукционов, на которых продаются редкие и не очень сорта шампанского, и на этих торгах люди действительно зарабатывают деньги. Как правило, среди лотов представлены релизы, которые выпускает каждый дом, или небольшой объем выдержанных напитков, которые быстро распродаются среди коллекционеров. Это могут быть как винные бутики, так и виноторговые компании, которые у себя всегда имеют небольшой объем таких предложений.

Между тем, к сожалению, у россиян нет возможности инвестировать в этот алкоголь, потому что законодательно гражданин РФ не может перепродать тот лот, который он купил. Но на зарубежном рынке существуют структуры, в которые вы можете инвестировать и в той или иной степени участвовать в росте стоимости продуктов, с которыми они работают. Это некое подобие паевых фондов. В этом случае вы можете представлять себя просто как биржевой игрок».

Продажи шампанского ежегодно увеличиваются, при этом основными импортерами остаются США и Великобритания. В страны поставляется порядка 20 млн бутылок в год. Закупки наращивают и другие страны, в частности, Китай.

Несмотря на рост спроса и цен, вложения в такой актив могут обернуться серьезными потерями, подчеркнул глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Шампанское — это скоропортящееся вино. 20-летний напиток превращается в уксус, и это все прекрасно знают. Кроме того, поскольку торги этим товаром буквально штучные, то у нас полной картины по объективной цене каждого лота не будет. Так что, если вы решили на таких специфичных рынках хранить или тем более увеличивать капитал, то с долей вероятности в 99,9% пролетите.

Человек, который хочет в долгосрочной перспективе накапливать свои средства, имеет на самом деле только одну альтернативу, которая называется "акции". Российский фондовый рынок малопривлекателен, но даже это не худшее вложение. Что касается специфичных объектов вроде тех же самых вин или предметов искусства, то там очень много мифов и легенд, и это какие-то очень маленькие рынки».

Шампанское часто продают на аукционах, причем коллекционеры особенно интересуются вином, которое было разлито в середине XX века. Так, пять лет назад с молотка ушла бутылка Domaine de la Romanee-Conti 1945 года. Итоговая цена лота превысила $0,5 млн.

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Анна Маргулис