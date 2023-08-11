Арбитражный суд снял залог с акций Соликамского магниевого завода

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление прокуратуры региона о признании отсутствующим залога на акции ОАО «Соликамский магниевый завод». Как сообщает телеграм-канал суда, ценные бумаги находились в залоге у компании «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» и Сергея Поволокина. В залоге кипрского юрлица оказалось 57,4% акций, после того как оно предоставило кредит на покупку акций СМЗ другим компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее прокуратура добилась истребования в пользу государства свыше 89% акций, которые контролировались Петром Кондрашевым, Сергеем Кирпичевым, Игорем Пестриковым и Тимуром Старостиным. Сейчас надзорный орган добивается изъятия акций, принадлежащих миноритарным акционерам. На данный момент ответчиками по делу признаны свыше 2,1 тыс. человек.