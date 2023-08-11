ЦБ не ожидает снятия с России санкций до 2026 года

Банк России допускает сохранение антироссийских санкций до 2026 года. Об этом говорится в опубликованном регулятором проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы.

Согласно базовому сценарию ЦБ, геополитические условия значительно не изменятся, а санкции сохранятся в прогнозном горизонте. Вместе с тем регулятор прогнозирует замедление роста мировой экономики, что будет ограничивать рост спроса на российские товары. «Основные риски для российской экономики связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом»,— говорится в документе, разработанном Банком России.

Кроме того, ЦБ допустил два возможных сценария развития мировой экономики на ближайшие три года. Один из них предполагает усиление фрагментации мировой экономики и санкционного давления на Россию, другой дополнительно учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису, который будет «сопоставим по масштабам с кризисом 2007–2008 годов».

В проекте также указано, что регулятор планирует вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 5,5–6,5% к 2026 году. «В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9–8,3% годовых в 2023 году, 8,5–9,5% в 2024 году, 6,5–8,5% в 2025 году. К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5–6,5% годовых»,— сказано в документе. Сейчас ключевая ставка составляет 8,5% годовых.

В целом, согласно проекту, Банк России сохранил прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2023 год и период 2024–2026 годов.

Александр Кислов