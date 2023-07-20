Воронежский медиафорум: «В мире очень большой кризис доверия»

20 июля в Воронеже завершится XI региональный медиафорум. В его рамках проходят образовательные и дискуссионные мероприятия сразу на двух площадках в центре города - в Доме журналистов и кинотеатре «Спартак». Несколько десятков местных и приезжих спикеров рассказывают о тенденциях в индустрии. В этом году участниками форума стали блогеры из Сербии, Кыргызстана и Казахстана, а его ключевая тема обозначена как «Журналистика в эпоху информационных войн: конкуренция скорости и качества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Открывался форум 19 июля панельной дискуссией, на которой представители власти и медиа пытались определить роль СМИ в современной России. Так, воронежский вице-губернатор Сергей Соколов заявил, что в мире сегодня «очень большой кризис доверия». «СМИ — часть исторического процесса. Мы живем в то время, когда информация стала одной из главных ценностей. Структура медиапотребления закономерно меняется. На это влияют не только соцсети, но уже и искусственный интеллект. Все это нужно учитывать для формирования грамотного партнерства. Кроме того, от избытка недостоверной информации возник кризис доверия. Поэтому так важно разоблачать фейки и предоставлять аудитории качественную информацию»,— пояснил господин Соколов.

Известный телеведущий Игорь Прокопенко высказал мысль о том, что «в глобальном мире журналистика ищет свое место», и «каждый журналист сам по себе свободен, только он определяет, что ему писать и когда». С другой стороны, он же заметил, что в современных реальных очень важно соблюдать принцип «мы за наших»: «Надо четко осознавать, что мы можем выносить в публичную плоскость, находить правильные слова».

В этом его поддержал секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный, по словам которого девиз сегодняшнего дня в отечественной журналистике – «мы должны быть солидарны». «Сила в единстве. Мы должны быть вместе. Хочу отдельно поговорить о доверии аудитории. Рейтинги показывают — что больше доверяют именно локальным СМИ. Например, ’’Комсомольская правда’’ имеет коэффициент доверия гораздо меньше, чем районная газета, которая гораздо ближе к людям»,- считает господин Серебряный. Он посоветовал местным СМИ формировать себя «как медиа, которому доверяют», разговаривать с аудиторией «по-человечески, а не лить воду». «У нас умное население, и оно разбирается в том, что происходит»,- уверен один из руководителей Союза журналистов.

Мысль развила генеральный директор воронежского государственного медиахолдинга «Губерния» Зоя Грязева. «Нормальному человеку, чем выше интеллект, тем больше всего не хватает»,- заявила она, отметив, что сегодня «как никогда становится интересной профессия журналиста». При этом декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов выразил сожаление, что именно профессиональная журналистика сегодня недооценена.

Подводя итоги дискуссии, ее ведущий пришел к выводу, что современная роль СМИ в России сводится к тому, чтобы не дать свести человека с ума. «Или наоборот»,- дополнили его из зала.

Андрей Цветков