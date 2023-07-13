Чубайс написал статью про экономику РФ 90-х как независимый исследователь из Глазго

Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс написал в журнал «Вопросы экономики» статью, в которой он представлен как независимый исследователь из Глазго, Великобритания. На публикацию в журнале обратил внимание проект Faridaily.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чубайс в 2021 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Чубайс в 2021 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Статья называется «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт». Как говорится в аннотации, статья посвящена анализу феномена неплатежей, которые нанесли «наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы» и «ощутимо подорвали престиж реформаторов» экономики.

«В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)»,— говорится в аннотации.

Анатолий Чубайс уехал из России в марте 2022 года, когда Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста бывшего спецпредставителя. С этого момента СМИ писали, что Анатолий Чубайс был замечен в Турции, Израиле, Германии и Италии.

Анастасия Ларина