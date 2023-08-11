В Сан-Франциско разрешили коммерческую эксплуатацию беспилотных авто от GM и Google

Городские власти Сан-Франциско (штат Калифорния) 10 августа одобрили коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей компаний Waymo (подразделение Alphabet) и Cruise (подразделение General Motors). Голосованию в городском совете предшествовали семичасовые слушания, в ходе которых выступали сторонники и противники беспилотных такси, общественные организации, эксперты.

Противники говорили об угрозе рабочим местам в таксопарках и непредсказуемых последствиях эксплуатации беспилотных такси как с юридической точки зрения, так и для безопасности дорожного движения и пассажиров. В свою очередь, защитники утверждают, что испытания беспилотных такси на дорогах общего пользования показали, что они ездят гораздо безопаснее автомобилей с водителем.

В конце концов городская комиссия Сан-Франциско по муниципальному хозяйству большинством голосов (три против одного) одобрила коммерческую эксплуатацию беспилотных такси от двух конкурирующих компаний. Таким образом, Сан-Франциско стал первым городом в США, где сразу две компании будут осуществлять круглосуточную коммерческую эксплуатацию беспилотных такси на дорогах общего пользования. Теперь Cruise и Waymo смогут предоставлять свои беспилотные автомобили сервисам каршеринга, вступив в конкуренцию с такими сервисами такси, как Uber и Lyft.

Евгений Хвостик