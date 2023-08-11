Бизнес-центр телефонного завода занимают госучреждения

Как рассказали «Ъ-Прикамье» источники в бизнес-среде, административные помещения телефонного завода «Телта» арендуют в основном госучреждения, в частности — Пермский авиатехникум им. Швецова и Пермский базовый медицинский колледж. По сведениям собеседника, образовательные учреждения заняли площади в здании на ул. Окулова, 75, корпус 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В краевом минобразовании подтвердили эту информацию, пояснив, что авиатехникум на время строительства нового корпуса часть учебного процесса перенес в арендуемые площади на ул. Окулова. С 2021 года учреждение занимает помещения в 2,1 тыс. кв. м, расположенные на нескольких этажах здания. Медколледж с февраля 2022 года разместился на площадях в 1,2 тыс. кв. м, расположенных на 5-м и 7-м этажах здания.

В помещениях «Телты» заведения разместили учебные кабинеты для теоретических и практических занятий. «Оба учреждения имеют высокий спрос среди выпускников школ, ежегодно в техникуме и колледже увеличивается количество бюджетных мест. Поэтому для организации учебного процесса не хватает существующих площадей. Для каждого из названных учреждений строится новый корпус, который решит проблему с нехваткой площадей. Так, авиатехникум уже осенью сможет принять студентов в новом корпусе и общежитии на 400 мест»,— сообщили в пресс-службе минобразования.

В министерстве обратили внимание, что в ближайшее время на стройплощадке нового лабораторного корпуса для медколледжа начнутся строительные работы. Он расположится между существующим зданием колледжа на ул. Баумана и шоссе Космонавтов. Пятиэтажное здание авиатехникума, рассчитанное на 1 тыс. человек, возводится на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького.

Ранее площади в отремонтированном корпусе №3 завода «Телта» (ул. Окулова, 75) арендовала художественная галерея. В начале 2022 года галерея начала перевозить туда часть своих фондов на временное хранение, пока для нее на заводе Шпагина строится новое здание. Корпус на ул. Окулова, 75, входит в состав имущественного комплекса ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”». Одним из основных совладельцев предприятия является Игорь Морозов, которого в конце июля арестовали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе этого года также стало известно, что музей современного искусства PERMM переедет здание автосалона Mercedes-Benz на ул. Крисанова, 4, принадлежащее другой компании Игоря Морозова — ООО «Телта-МБ». Официальный дилер Mercedes-Benz сдал в аренду музею свое здание, расположенное напротив «Телты».