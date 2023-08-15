Эта музыка будет вечной

Как устроен один из самых популярных караоке-баров Петербурга Royal Neva и с какими песнями сегодня шагают по жизни российские караокеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Royal Neva Фото: Royal Neva

Караоке-бары — бизнес популярный, интересный и высококонкурентный. Вопреки стереотипам, устроен он сложно, требует продуманных вложений и для того, чтобы выделиться из общего потока, требуются неординарные решения. Караоке-клуб и лаунж-бар Royal Neva скоро отметит первую годовщину. Его открыла в сентябре 2022 года на Конюшенной площади группа Royal Arbat Family, которой принадлежат клубы Royal Arbat в Москве и Екатеринбурге, Royal Estate на Новой Риге в Подмосковье, а также Chalet Berezka Dubai на острове Пальма Джумейра в Дубае. Проекты группы получили признание и удостоились многочисленных наград. Royal Arbat неоднократно признавался лучшим московским караоке-клубом по версии порталов Night2Day и Vklybe.TV, а Chalet Berezka Dubai в 2021 году был назван лучшим российским проектом за рубежом.

Своему аристократическому названию Royal Neva соответствует. Фешенебельный гламурный интерьер с отсылками к ар-деко разработала известная в России архитектурная студия DBA-Group. Акцент сделан на премиальный отдых: дизайнерская кожаная мебель светлых оттенков, хрустальные люстры, уютное пространство VIP-залов, эффектная игра света, звука и зеркал, контактная барная стойка. В ресторане клуба готовят популярные блюда европейской и паназиатской кухни.

Royal Neva прочно ассоциируется со статусными элегантными вечеринками со звездными гостями. На открытии клуба выступили «Иванушки International», а также лучшие российские DJ электронной музыки — Pozdnyakov и Peredel, специально прилетевший на мероприятие с Ибицы, резидентом которой он является уже несколько лет. С тех пор клуб держит планку: престиж заведения поддерживают статусные гости, а строгий фейс-контроль на входе гарантирует отсутствие случайной публики. В числе постоянных посетителей звезды шоу-бизнеса и спорта, предприниматели и политики, а поводом для визита становятся не только значимые события в жизни или карьере. Это в первую очередь тот адрес, куда можно прийти, когда душа требует праздника или просто хочется хорошо отдохнуть.

В мировой практике существует три основных типа караоке-заведений. Royal Neva работает в респектабельном гибридном формате, который сочетает американский и японский способы организации караоке. Это значит, что в клубе есть одновременно и общий зал, и отдельные VIP-комнаты для компаний. Этот формат требует более высоких вложений, которые полностью оправдывают себя: гости ценят комфорт, качество и выбор.

Инвестиции в проект составили 150 млн рублей. Высоких затрат потребовало в первую очередь техническое оснащение: звуковое и световое оборудование в клубе самое современное — это необходимое условие для клуба, который в Петербурге претендует на лидерство в индустрии.

Главные вечеринки устраивают в атмосферном основном зале, рассчитанном на 100 посадок. В клубе есть еще три приватных VIP-зала и лаунж-зона с модной электронной музыкой. Фишка как раз в этом и заключается: микс пения и танцев. Эдакий клубный караоке. Иногда даже сложно понять, чего же здесь больше. В команде клуба собственная арт-группа, бэк-вокалистки и звукорежиссеры, которые ежедневно следят за качеством звуковой картинки.

Для сравнения, классический караоке-бар американского формата предполагает наличие просторного общего зала со сценой и танцполом, где исполнители поют перед всей аудиторией, а микрофон передают из рук в руки. А традиционный японский формат караоке, который в Стране Восходящего Солнца называют нари-бан, устроен приватно. Помещение клуба разделено на небольшие отдельные кабинки, оборудованные собственными звуковыми системами, где гости поют песни в узком кругу друзей или коллег.

Российская караоке-индустрия успешно преодолела вызовы финансовых кризисов, пандемии и геополитических катаклизмов. Современные караоке-клубы — это технологичное оснащение, умная начинка, высокое качество звука, мультимедийные танцполы с плазменными экранами, качественная гастрономия, интересная коктейльная карта и комфортабельные интерьеры. Индустрия креативная, она позволяет предпринимателям экспериментировать с дизайном и форматами, шоу-программами, приглашенными звездами, гастрономией и разнообразными индивидуальными штрихами, из которых складывается портрет клуба и которые позволяют выделиться среди конкурентов.

Популярные караоке-клубы становятся магнитами для жизнелюбивых, общительных, веселых и состоявшихся людей. Клуб Royal Neva работает каждый день до 6 утра, но больше всего гостей традиционно собирается здесь по пятницам и субботам — именно эти дни становятся проверкой для команды клуба: от сотрудников требуется максимальная чуткость и дипломатичность. С одной стороны, пятница и суббота традиционно приносят заведениям максимальную выручку, с другой — отдых «на широкую ногу» несет и поводы для конфликтов. Умение предупреждать и молниеносно гасить искры, из которых может разгореться пламя конфликта,— важнейшее качество для сотрудников караоке-клубов. Такой персонал, внимательный, дипломатичный, ценится на вес золота. В клубы, которые становятся территорией, свободной от конфликтов, приезжают отдыхать и иностранные делегации. Именно поэтому гостями Royal Neva, несмотря на то что клубу еще не исполнилось и года, нынешним летом уже стали делегаты Петербургского международного экономического форума и Африканского форума.

Что поют сегодня в одном из главных караоке-клубов Петербурга? Фавориты прекрасной половины — песни из репертуара Анны Асти, молодые люди из поколения 20-летних выбирают композиции Басты, а публика постарше — хиты Леонида Агутина или Сергея Шнурова. Поют в Royal Neva не только по-русски. Бэк-вокалистки владеют несколькими иностранными языками. В танцевальных проигрышах можно подвигаться под треки лучших диджеев мира, таких как Solomun, Tale of Us или Black Coffee.

Диапазон музыкальных вкусов посетителей очень широкий: среди гостей можно встретить и солистов Мариинского театра, причем когда в их исполнении звучат легендарные оперные арии, то зал аплодирует стоя, вне зависимости от того, относят ли себя гости к ценителям классики в принципе.

Гастрономическая составляющая — важный штрих к портрету качественного караоке-клуба. Не секрет, что многие гости предпочитают петь в караоке, поужинав заранее, зная, что гастрономических изысков в клубах чаще всего не встретишь. Тем более ценными выглядят исключения из общего правила. В космополитичном меню Royal Neva собраны интернациональные бестселлеры из Европы и Азии. Например, тартары, салаты с ростбифом и морепродуктами, сашими и роллы, брускетты и паста, том-ям и уха из лосося и палтуса, морепродукты на гриле и азиатские рис и лапша. А сделать заказ можно в любое время работы клуба — с вечера до самого раннего утра.

Полина Корнилова