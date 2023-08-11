Бойцовский поединок переходит в словесный

Илон Маск назвал отличной идеей замену боя с Марком Цукербергом на дебаты. Спор между миллиардерами возник из-за создания владельцем Meta (в России признана экстремистской организацией и запрещена) аналога Twitter — cоцсеть Threads Цукерберг запустил в начале июля. Чем закончится эта история? И состоится ли в итоге бой? Расскажет Дарья Фоменко.

Громко анонсированный поединок Маска и Цукерберга, кажется, может так и не состояться. Все началось с того, что владелец признанной в России экстремистской и запрещенной Meta решил запустить аналог Twitter. По этой причине в соцсетях бизнесмены договорились устроить бой и даже успели выбрать локацию.

Дату встречи они хоть и не обозначили, но намерения участников были серьезными, заявлял президент UFC Дан Уай:

«Я беседовал с обоими, парни очень серьезно настроены. Они говорят: "Да, мы сделаем это". Это будет величайший бой в истории. Он побьет все рекорды. Эти парни поднимут сотни миллионов долларов ради благотворительности. Ведь необязательно быть фанатом боев, чтобы заинтересоваться этим поединком, все захотят его посмотреть».

Бизнесмены даже начали подготовку к бою. Глава SpaceX рассказывал о своем приеме «морж» и успел провести два тренировочных поединка. Владелец Meta, в свою очередь, берет уроки у обладателя черного пояса по джиу-джитсу. Да и в целом включил спорт в свою повседневную рутину, рассказывал он:

«Я сейчас сконцентрировался на единоборствах, джиу-джитсу, ММА. Конечно, если ты профессионал, можешь хоть каждый день заниматься, но я нет. Три-четыре раза в неделю нормально, а в другое время — кардио, комплексные тренировки, подкачаться, в общем, каждый день занимаюсь».

Причина же спора — соцсеть Threads, которая в первые сутки после запуска набрала аудиторию в 30 млн, сообщал Марк Цукерберг. Однако успех был недолгим. Как писал The Wall Street Journal, за несколько недель работы активность пользователей упала на 70%.

И предпосылок к ее восстановлению пока не видно, считает блогер Wylsacom Валентин Петухов: «Первые несколько дней были достаточно хайповыми для новой соцсети, но впоследствии она не смогла предложить ничего нового для пользователей. Первый wow-эффект и элемент новизны сменился обычной рутиной. Большинство вернулось в Twitter.

Мне кажется, Threads не смогли ничем удивить. В долгосрочной перспективе пока шансов на успех я лично не вижу. У площадки было несколько миллионов пользователей в день, что неплохо, но, конечно, не уровень Meta. В свою очередь, для Twitter это все та же соцсеть, которая до сих пор пользуется умеренным спросом».

Между тем бизнесменам уже дважды предлагали отменить поединок. Сначала об этом говорила Мэй Маск, мать владельца Twitter, а затем остановиться на дебатах предложил куратор фонда TED Крис Андерсон.

Илон Маск идею поддержал, а также сообщил, что перед боем ему может понадобиться операция. В соцсетях его уже уличили в желании отказаться от боя. Но даже если так, то репутации бизнесмена это едва ли навредит, считает сооснователь бренд-бюро Sixth Sense Андрей Сагин:

«Он ничего особо не потеряет. Это просто игра на том, чтобы вызвать какой-то резонанс, пиар-механика. Где-то это отчасти, возможно, даже шутка.

Образ Маска — это некий Тони Старк из кинофильмов Marvel.

Сегодня мы выкупили Twitter, завтра вызвали Цукерберга на бой, послезавтра заменили дебатами, послепослезавтра изобрели еще какую-нибудь веселую штуку смеха ради, а потом запустили новую кампанию по переработке пластика в океане. Ему даже необязательно исполнять то, что он говорить».

Илон Маск, кстати, в июле пригрозил Цукербергу судом. Юристы X направили письмо, в котором обвинили Threads в переманивании сотрудников для создания аналога соцсети. И, учитывая то, как часто Маск прибегает к таким спорам, поединок и правда может закончиться не на октагоне, а в зале суда.

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