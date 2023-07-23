Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне охладели к Threads

Аудитория сервиса в стране упала в несколько раз

Средняя суточная аудитория Threads в России спустя несколько дней после запуска достигла около 100 тыс. человек, но затем упала в «два-три раза», подсчитали в Mediascope. Приложения нового сервиса от Meta (ее деятельность по работе Facebook и Instagram объявлена в РФ экстремистской и запрещена) опустились с верхних позиций рейтингов App Store и Google Play, причем в российских сегментах магазинов падение оказалось более выраженным, чем в целом по миру, где наблюдается та же тенденция. Участники рынка говорят, что у Threads нет преимуществ перед другими соцсетями, а переход людей из не самого популярного в РФ Twitter маловероятен из-за разницы в культуре общения на площадках.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Накопленная аудитория сервиса микроблогов Threads в России за неделю с 10 до 16 июля составила порядка 250 тыс. человек, сообщили “Ъ” в Mediascope со ссылкой на оценки проекта Cross Web. Речь идет о количестве людей, которые хотя бы раз зашли в сервис за этот период. В то же время аналитики отметили, что если в первой половине недели Threads посещали в среднем около 100 тыс. человек в день, то к концу недели среднесуточная аудитория снизилась в два-три раза: «Аудиторные показатели в несколько раз меньше, чем у других, даже небольших, соцсетей». Почти 80% российской аудитории Threads — люди от 18 до 44 лет, большинство из них женщины, уточнили в Mediascope.

О падении интереса к Threads, запустившейся 6 июля, свидетельствует и позиция приложения в рейтингах магазинов приложений, замеренная Sensor Tower. По данным ее сервиса, приложение для iOS в российском сегменте App Store вплоть до 12 июля находилось на первом месте в общем рейтинге бесплатных загрузок, а по итогам 20 июля опустилось на 29-е место. Версия приложения для Android, которая до 11 июля занимала первую строчку всех рейтингов Google Play в РФ, последний раз отметилась в общем рейтинге бесплатных загрузок 17 июля на 186-й позиции. Затем Threads для Android стала отражаться только в более сегментированных рейтингах: 20 июля приложение заняло 14-е место в рейтинге приложений социальных сервисов и 184-е — в рейтинге приложений без учета игр.

Показатели использования Threads падают и в мировом масштабе: число активных пользователей сервиса за день сократилось с 44 млн 7 июля до 13 млн 17 июля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Sensor Tower. Но в России интерес падает еще быстрее, о чем свидетельствуют и данные консолидированного рейтинга загрузок data.ai: приложения сервиса к 20 июля опустились на 12-е место в мире, на восьмое — в США и на 232-е — в России.

Детальные данные об использовании Threads в России — например, среднее время использования — собрать трудно, уточняет источник “Ъ” в телекоммуникационной компании: «Threads разделяет сетевую инфраструктуру с заблокированным Instagram, и поэтому с наибольшей уверенностью можно зафиксировать лишь факт посещения его веб-сайта».

Сейчас на сайте Threads расположено только приглашение к скачиванию мобильного приложения сети, веб-версии у нее нет.

Threads создавалась с расчетом на то, что сервис микроблогов Twitter до сих пор очень популярен в США и у него будут проблемы в связи с приходом Илона Маска, отмечает директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный: «В РФ же Twitter был актуален десять лет назад и начал терять авторов еще до блокировки в 2022 году». Он допускает, что часть русскоязычных пользователей Twitter может перейти в Threads, так как «сам продукт сделан качественно», но там вряд ли будет больше 200–300 тыс. активных авторов.

Интерес к Threads используют для фишинга

Проектный директор «Интериум» Айта Лузгина, однако, призвала не рассчитывать и на эту миграцию: «Общая атмосфера на площадке не отвечает привычкам "твиттерских", чего только стоят многочисленные шутки на тему схожести российского сегмента Threads с "Одноклассниками"».

Гендиректор КРОС Екатерина Мовсетян полагает, что аудитория Threads только формируется и говорить об устойчивом снижении интереса к сети пока преждевременно: «Спад фиксируется относительно изначального наплыва всех тех, кому было интересно посмотреть, что это за сеть». Алгоритмы платформы пока еще не научились подстраиваться под интересы каждого пользователя, отмечает она: «Поэтому Threads пока во многом выглядит как "чаты по интересам" и не дает дополнительной ценности. Если ее не появится, то соцсеть ждет судьба Clubhouse, ажиотаж вокруг которого продлился полгода».

Юрий Литвиненко

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...