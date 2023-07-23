Россияне охладели к Threads

Средняя суточная аудитория Threads в России спустя несколько дней после запуска достигла около 100 тыс. человек, но затем упала в «два-три раза», подсчитали в Mediascope. Приложения нового сервиса от Meta (ее деятельность по работе Facebook и Instagram объявлена в РФ экстремистской и запрещена) опустились с верхних позиций рейтингов App Store и Google Play, причем в российских сегментах магазинов падение оказалось более выраженным, чем в целом по миру, где наблюдается та же тенденция. Участники рынка говорят, что у Threads нет преимуществ перед другими соцсетями, а переход людей из не самого популярного в РФ Twitter маловероятен из-за разницы в культуре общения на площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Накопленная аудитория сервиса микроблогов Threads в России за неделю с 10 до 16 июля составила порядка 250 тыс. человек, сообщили “Ъ” в Mediascope со ссылкой на оценки проекта Cross Web. Речь идет о количестве людей, которые хотя бы раз зашли в сервис за этот период. В то же время аналитики отметили, что если в первой половине недели Threads посещали в среднем около 100 тыс. человек в день, то к концу недели среднесуточная аудитория снизилась в два-три раза: «Аудиторные показатели в несколько раз меньше, чем у других, даже небольших, соцсетей». Почти 80% российской аудитории Threads — люди от 18 до 44 лет, большинство из них женщины, уточнили в Mediascope.

О падении интереса к Threads, запустившейся 6 июля, свидетельствует и позиция приложения в рейтингах магазинов приложений, замеренная Sensor Tower. По данным ее сервиса, приложение для iOS в российском сегменте App Store вплоть до 12 июля находилось на первом месте в общем рейтинге бесплатных загрузок, а по итогам 20 июля опустилось на 29-е место. Версия приложения для Android, которая до 11 июля занимала первую строчку всех рейтингов Google Play в РФ, последний раз отметилась в общем рейтинге бесплатных загрузок 17 июля на 186-й позиции. Затем Threads для Android стала отражаться только в более сегментированных рейтингах: 20 июля приложение заняло 14-е место в рейтинге приложений социальных сервисов и 184-е — в рейтинге приложений без учета игр.

Показатели использования Threads падают и в мировом масштабе: число активных пользователей сервиса за день сократилось с 44 млн 7 июля до 13 млн 17 июля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Sensor Tower. Но в России интерес падает еще быстрее, о чем свидетельствуют и данные консолидированного рейтинга загрузок data.ai: приложения сервиса к 20 июля опустились на 12-е место в мире, на восьмое — в США и на 232-е — в России.

Детальные данные об использовании Threads в России — например, среднее время использования — собрать трудно, уточняет источник “Ъ” в телекоммуникационной компании: «Threads разделяет сетевую инфраструктуру с заблокированным Instagram, и поэтому с наибольшей уверенностью можно зафиксировать лишь факт посещения его веб-сайта».

Сейчас на сайте Threads расположено только приглашение к скачиванию мобильного приложения сети, веб-версии у нее нет.

Threads создавалась с расчетом на то, что сервис микроблогов Twitter до сих пор очень популярен в США и у него будут проблемы в связи с приходом Илона Маска, отмечает директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный: «В РФ же Twitter был актуален десять лет назад и начал терять авторов еще до блокировки в 2022 году». Он допускает, что часть русскоязычных пользователей Twitter может перейти в Threads, так как «сам продукт сделан качественно», но там вряд ли будет больше 200–300 тыс. активных авторов.

Проектный директор «Интериум» Айта Лузгина, однако, призвала не рассчитывать и на эту миграцию: «Общая атмосфера на площадке не отвечает привычкам "твиттерских", чего только стоят многочисленные шутки на тему схожести российского сегмента Threads с "Одноклассниками"».

Гендиректор КРОС Екатерина Мовсетян полагает, что аудитория Threads только формируется и говорить об устойчивом снижении интереса к сети пока преждевременно: «Спад фиксируется относительно изначального наплыва всех тех, кому было интересно посмотреть, что это за сеть». Алгоритмы платформы пока еще не научились подстраиваться под интересы каждого пользователя, отмечает она: «Поэтому Threads пока во многом выглядит как "чаты по интересам" и не дает дополнительной ценности. Если ее не появится, то соцсеть ждет судьба Clubhouse, ажиотаж вокруг которого продлился полгода».

Юрий Литвиненко