Бывший постпред главы Удмуртии Смирнов перешел на работу в структуры Росатома

Бывший постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Сергей Смирнов будет работать в структуре госкорпорации Росатом. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал сам господин Смирнов, однако не уточнил должность и задачи, которыми он будет заниматься.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ранее «Ведомости» со ссылкой источник, близкий к администрации президента, написали, что он принят на пост советника гендиректора АО «Русатом — инфраструктурные решения», дочерней структуры Росатома, и будет заниматься взаимодействием с органами власти.

Напомним, Сергей Смирнов руководил администрацией главы и правительства Удмуртии с 2017 года, в ноябре 2022 года перешел на должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России. В июле 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что Сергей Смирнов покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Подробнее о переменах в правительстве Удмуртии, произошедших в июле, читайте в материале «Объявление с тремя переменными».

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