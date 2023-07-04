Объявление с тремя переменными

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о кадровых перестановках в правительстве. Сергей Смирнов покидает должность постоянного представителя главы региона при президенте РФ, он переходит на новую работу, не связанную с республикой. Постпредом станет Константин Сунцов, занимающий в настоящее время пост первого вице-премьера. Его сменит Ольга Абрамова, работающая в должности вице-премьера и курирующая сельское хозяйство. Эксперты говорят, что уход Сергея Смирнова был ожидаем, так как он достиг максимума на региональном уровне в Удмуртии и готов был двигаться дальше. Для Константина Сунцова новый пост позволит сконцентрироваться на работе с федеральными структурами, а для Ольги Абрамовой — расширение сфер ответственности.



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Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сергей Смирнов покинет должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России — вице-премьера. Об этом журналистам сообщил глава региона Александр Бречалов. «Сергей Витальевич переходит на другую работу. Чуть позже он сам расскажет во всех подробностях о новом месте и новых задачах. Я очень благодарен ему за эффективную и долгую совместную работу. Многое удалось сделать, многое только начали. За время работы в команде его усилия были сосредоточены на сохранении общественно-политической стабильности. Качественно перезагружена событийная повестка, возрожден День оружейника, появился масштабный Новогодний фестиваль»,— отметил господин Бречалов.

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Фото: Пресс-служба главы Удмуртии Сергей Смирнов

Фото: Пресс-служба главы Удмуртии

Сергей Смирнов был назначен постпредом главы Удмуртии при президенте РФ в ноябре 2022 года. До этого он в течение пяти лет возглавлял администрацию главы и правительства республики. В Удмуртию он переехал весной 2017 года одновременно с Александром Бречаловым, который тогда стал врио главы региона. До этого Сергей Смирнов и Александр Бречалов вместе работали в Общественной палате РФ.

Освободившуюся должность постпреда займет первый вице-премьер Константин Сунцов. Глава республики подчеркнул, что экономический блок, который до настоящего времени возглавлял Константин Сунцов, показал высокую степени эффективности. Он отметил рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в регионе, увеличение количества субъектов, при этом республика по итогам пяти лет стала лидером в рейтинге регионов с наименьшим административным давлением, составляемом бизнес-омбудсменом РФ.

«Мне и нам он (Константин Сунцов.— “Ъ-Удмуртия”) очень нужен в Москве, потому что это емкий, основной рынок капитала, большинство инвесторов там. Взаимодействие с ними — новый виток, новый этап экономики развития»,— сказал Александр Бречалов.

В новой должности Константин Сунцов, в частности, будет заниматься вопросами получения статуса особой экономической зоны для промышленного парка «Ижевск», а также вхождения республики в национальный проект по беспилотным системам.

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Фото: Амир Закиров Константин Сунцов

Фото: Амир Закиров

Константин Сунцов занял пост первого вице-премьера правительства Удмуртии в декабре 2020 года, до этого он почти два года возглавлял Корпорацию развития республики. В правительственные структуры он пришел из бизнеса.

Экономический блок в ранге первого вице-премьера теперь будет курировать Ольга Абрамова. До настоящего времени в должности вице-премьера она занималась вопросами сельского хозяйства. По словам главы республики, блок АПК останется за ней:

«Ольга Викторовна — сильный управленец, я уверен с возложенными на нее обязанностями она прекрасно справится».

Он отметил, что республика находится в пятерке регионов по привлечению федеральных средств по программе комплексного развития сельских территорий, идет рост производства продукции АПК. «У Ольги Абрамовой большое желание развиваться дальше, есть понимание, что большие резервы для развития экономики в районах и малых городах. Если Глазов и Сарапул, где созданы территории опережающего развития, демонстрируют рост, то Воткинск, Можга, районы — там есть резервы. У нее это будет основная задача»,— добавил глава региона.

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Фото: Сергей Суворов Ольга Абрамова

Фото: Сергей Суворов

Ольга Абрамова до февраля 2018 года работала в структурах крупнейшего в Удмуртии агрохолдинга «Комос групп». Затем была назначена министром сельского хозяйства республики, с марта 2020 года стала вице-премьером и сохранила министерский пост. В декабре 2021 года должности были разделены, и Ольга Абрамова осталась вице-премьером, курирующим АПК.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике Тимур Ягафаров считает, что Константин Сунцов и Ольга Абрамова хорошо себя показали на своих должностях и ожидает, что новые назначения позволят им еще плодотворнее работать на экономику региона. «Константин Сунцов достаточно эффективно и открыто работал, выстраивал отношения с бизнесом. Мы видим неплохие показатели по развитию предпринимательства, даже с учетом внешнего давления и существующих экономических реалий. Он плотно контактировал с Москвой на посту первого вице-премьера, так что сейчас он уже в полной мере будет представлять республику в столице»,— сказал господин Ягафаров

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессора кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова, для Константина Сунцова переход на должность постпреда — это повышение статуса в политическом плане, так как он на официальном уровне будет взаимодействовать с федеральными структурами.

«Безусловно, и в должности первого вице-премьера он фактически выполнял такие функции, вел крупные инвестиционные проекты. Именно он как правило присутствовал на встречах главы республики с руководством федеральных структуру, госкорпораций и крупных компаний. Такое перемещение для Константина Сунцова вполне закономерно»,— считает эксперт.

Что касается Ольги Абрамовой, то отрасль АПК является одной их ключевых для региона, республика получает серьезную поддержку из федерального бюджета. При этом она взаимодействовала как с крупными агрохолдингами, так и с фермерами и агростартапами. Такой опыт будет полезен в выстраивании отношений с малым и средними бизнесом в новой должности, говорит господин Галиахметов.

Уход Сергея Смирнова он также называет закономерным, так как ему нужно было двигаться дальше после пяти лет работы в Удмуртии, он «вырос в команде Александра Бречалова», и как и некоторые другие ее члены готов проявить себя на новом уровне. Господин Галиахметов напоминает, что таким же образом Михаил Хомич с должности постпреда перешел на работу в АСИ, Александр Свинин, занимавший пост первого вице-премьера до 2020 года, стал торговым представителем РФ в Индонезии.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин тоже полагает, что должность постпреда главы для Сергея Смирнова была временным решением на период поиска новой хорошей должности в федеральных структурах. «Он занимал важную позицию во внутриполитическом блоке региона, и на должность постпреда, не обладающего никакими ресурсными возможностями, он согласился ненадолго. Вероятно, теперь какое-то хорошее предложение он получил»,— отмечает эксперт.

Что касается остальных кадровых решений, господин Тенсин считает, что особых улучшений ждать не стоит, потому что необходимо менять не людей, а подходы к распределению бюджетных средств. «Пока большая часть налоговых поступлений из Удмуртии уходит в федеральный центр, нормальных возможностей для развития экономики региона не будет. В следующем году, исходя из текущей ситуации, стоит ожидать секвестирования средств, выделяемых из федерального бюджета регионам. Работать в экономическом блоке республиканского правительства будет еще сложнее. Нужно менять подходы, без этого успеха не будет»,— заключил эксперт.

Михаил Красильников

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