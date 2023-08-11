В Воронежской области заболеваемость коклюшем выросла в 15 раз, а скарлатиной — в 7 раз

За первые семь месяцев 2023 года 373,2 тыс. жителей Воронежской области заразились инфекционными и паразитарными болезнями. Это на 33,4% ниже показателей аналогичного периода в 2022 году (564,7 тыс. человек). Статистику опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Коклюшем за этот период заразились 298 человек, что в 15 раз или на 1,5 тыс.% больше, чем в 2022 году (19 человек). Скарлатиной — 710 жителей региона, что в семь раз или на 669,4% больше, чем в прошлом году (93). Гриппом — 2,6 тыс. воронежцев, что в четыре раза или на 335,6% больше, чем в 2022-м (614). Корью — 11 человек, что на 100% больше, чем годом ранее, когда не было выявлено ни одного случая. Коронавирус при этом показал снижение на 83,9%: с 235,3 тыс. до 37,5 тыс. пациентов.

Отмечается также резкий рост заболеваемости гепатитом E — на 504,7%: с одного до шести случаев. Количество заразившихся гепатитом B выросло на 252,7% (с двух до семи случаев), простым гепатитом — на 132,6% (с 26 до 60 случаев), гепатитом А — на 130,4% (с 14 до 32 случаев), гепатитом С — на 23,2% (с девяти до 11 случаев).

Кроме того, в три раза или на 224% подскочила заболеваемость «прочим сальмонеллезом» (с 14 до 45 случаев), почти вдвое — сальмонеллезом Д и простым сальмонеллезом: она выросла на 85,7% (со 134 до 247) и 78% (со 192 до 339) соответственно.

Алина Морозова

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