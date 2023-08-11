«Железно Пермь» получило разрешение на строительство первого жилого дома

Краевое минимущество выдало разрешение застройщику «Железно Пермь» на строительство первого жилого дома на ул. Дзержинского, 29б. Застройщик планирует возвести этот и другие многоквартирные дома на территории, ограниченной ул. Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной.

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Проект предполагает строительство современного жилого комплекса с социальной и транспортной инфраструктурой в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ), заключенного между краевым минимуществом и ООО «Спецзастройщик “Железно Пермь”» в декабре 2022 года. Проект рассматривался на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, а также прошел публичные слушания, получив положительные оценки экспертов.

Компания планирует на территории более 11 га, неподалеку от берега реки Камы, построить несколько благоустроенных среднеэтажных кварталов с организованной и необходимой для людей инфраструктурой. Проектом предполагается застройка от 4 до 10 этажей с несколькими высотными доминантами — до 17 этажей. На площадке появится общественное пространство, спроектированное архитектурной студией R & S. В сквере обустроят игровую и спортивную зоны с воркаут-площадкой, лазательным комплексом, скалодромом и балансиром, а также универсальную площадку для игры в футбол, волейбол или баскетбол. Еще одно место для досуга — амфитеатр, в котором можно будет проводить концерты и организовать летний кинотеатр.

Инвестор также построит детский сад на 320 мест, после чего передаст его в муниципальную собственность.