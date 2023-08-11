Скорректированная чистая прибыль «Русала» по МСФО снизилась на 54,3%

Алюминиевая компания «Русал» за январь—июнь 2023 года получила $315 млн скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 54,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании на Гонконгской фондовой бирже.

Скорректированная EBITDA снизилась почти на 84%, до $290 млн. Маржинальность по скорректированной EBITDA составила 4,9% против 25,3% годом ранее. Выручка компании упала на 16,9% и составила $5,95 млрд. Чистая прибыль снизилась на 75%, до $420 млн, прибыль до налогообложения — до $269 млн против $2,36 млрд в прошлом году.

При этом доля выручки «Русала» от продаж в Азии по итогам первого полугодия увеличилась до 33% против 23% в прошлом году. Доля в выручке от продаж в Америке упала с 7% до 2%, в Европе — с 40% до 31%, в странах СНГ — 33% против 29% годом ранее.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая, единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейшие акционеры компании — En+ Group (56,88%), «Суал партнерс» (25,52%).

Анастасия Ларина