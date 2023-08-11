В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях могут разрешить полеты аграрных дронов

Минэкономики РФ предлагает исключить только беспилотники для сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Директор департамента развития цифровой экономики министерства Владимир Волошин уточнил «Ъ», что для этого предлагается ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) «Консорциума БАС» (создан «Почтой России» и «Сколково капиталом»), который планируется ввести в 12 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди них — расположенные в Черноземье Воронежская, Липецкая и Тамбовская области. Кроме того, ЭПР будет действовать в Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Саратовской и Ульяновской областях, Алтайском и Ставропольском краях, Татарстане. Изначально предполагалось участие Белгородской области, однако Владимир Волошин отметил, что к проекту могут присоединиться другие регионы, кроме тех, которые находятся в приграничной зоне.

Для выполнения работ участникам ЭПР надо будет просто подать план полета в заявительном порядке. По данным «Консорциума БАС», полетами в рамках эксперимента займутся «Агримакс. Аэро», «БВС-агро» и «Индустриальные дроны». Близкий к консорциуму источник «Ъ» добавил, что заявки подали уже около 25 эксплуатантов «в том числе и с отечественными тяжелыми БАС». Названия компаний он не уточнил.

Запрещать полеты беспилотников регионы начали с октября 2022 года. Сейчас они действуют в 60 субъектах. С 1 марта 2024 постановление правительства РФ будет разрешен запуск дронов до 30 кг над населенными пунктами и упрощен порядок согласований работ для эксплуатантов сельскохозяйственных беспилотников. Если регионы не отменят запреты, полеты будут разрешены только в рамках ЭПР.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Идет земля дроном».

Айгуль Абдуллина, Иван Недокопов

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