Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Веру Васильеву, которая умерла на 98-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили ТАСС в Московском академическом театре сатиры.

Церемония прощания с актрисой состоится завтра, 12 августа. Она начнется в 11:00 в Театре сатиры. В 14:30 планируется отпевание в храме Христа Спасителя.

Госпожа Васильева умерла 9 августа. Она работала в Театре Сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей. Ее фильмография насчитывает более 40 картин, ее первой большой ролью стал фильм Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947).

О карьере актрисы — в материале «Ъ» «Уход старейшин».

Лаура Кеффер