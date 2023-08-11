Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

Народную артистку СССР Веру Васильеву, которая умерла на 98-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили ТАСС в Московском академическом театре сатиры.

Церемония прощания с актрисой состоится завтра, 12 августа. Она начнется в 11:00 в Театре сатиры. В 14:30 планируется отпевание в храме Христа Спасителя.

Госпожа Васильева умерла 9 августа. Она работала в Театре Сатиры с 1948 года и исполнила там более 60 ролей. Ее фильмография насчитывает более 40 картин, ее первой большой ролью стал фильм Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947).

О карьере актрисы — в материале «Ъ» «Уход старейшин».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...